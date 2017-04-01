Автор: Лариса Марковская

В этом году планируют выполнить ремонт на 25 участках иркутских дорог

Опубликовано: 03.04.2017 14:04

Маратовская развязка в Иркутске станет более свободной. Ее пропускную способность увеличат за счет расширения радиуса транспортного кольца. Ремонт этого участка запланировали на этот год.

А на Покровской развязке пройдет заключительный этап реконструкции, соединят улицы Рабочего Штаба и Сурнова. В прошлом году на объекте перестроили выезды в микрорайоны Лесной и Зеленый, расширили проезжую часть за рынком "Покровский". Пропускная способность этого узла сразу же увеличилась вдвое. В целом в Иркутске в этом году планируют выполнить ремонт на 25 участках дорог. Продолжат работу по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров в частном секторе. Иркутск впервые вошел в федеральную программу "Безопасные качественные дороги". За счет чего на ремонт дорог планируют привлечь более 500 миллионов рублей.

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