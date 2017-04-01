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Автор:
Маргарита Кислицына

Режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней сняли в Иркутском районе

Опубликовано: 03.04.2017 14:01

Изображение Всего специалисты обследовали четыре тысячи дворов Хомутовского муниципального образования. Изъяли более тысячи животных из почти 300 личных подсобных хозяйств. Это десятки тонн живого веса.

Теперь владельцы этих подворий должны будут оградить свои участки. На них установят таблички "вход запрещен". Заниматься животноводством в первой угрожаемой зоне можно будет только через год. На протяжении этого времени специалисты ветеринарной службы будут проводить контрольные проверки. Источник заражения до сих пор не обнаружили. Предположительно, им стала обрезь мяса. Однако на предприятии, где его заготовили, пробы дали отрицательный результат. Сейчас на территории очага вирусного заболевания в деревне Куда завершают дезинфекцию. "Работы проводились 4-процентным раствором натрия сернистого либо хлорной известью, в очагах поражения все обработано. Параллельно, что немаловажно, делались выборочно пробы. 57 проб было взято. Выборочно брались пробы по дворам. Нигде вирус АЧС не обнаружен", - сообщил Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

На следующей неделе владельцам подсобных хозяйств начнут выплачивать компенсации из расчета от 152-х рублей за килограмм живого веса. На выплаты потратят около 12-ти миллионов рублей.

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