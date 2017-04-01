Автор: Алексей Келэвро

Грузоперевозчики бастуют по всей стране

Опубликовано: 03.04.2017 13:57

27 марта грузоперевозчики всей страны остановили машины и не вышли в рейс. Поводом послужила забастовка против системы "Платон". Сумму налога собираются еще увеличить. Деньги для водителей неподъемные. К тому же за индексацию в итоге заплатят рядовые граждане.

Автомобильные клаксоны, как крик души. Большегрузы сегодня не идут в рейсы. Водители и предприниматели бастуют. Цель – отмена платы за проезд по федеральным трассам. Когда федеральное правительство решило взимать налог и на региональные трассы, терпению перевозчиков пришел конец. Машины встали. В результате грузы не дошили до места назначения. "Люди начнут голодать. Может, тогда нас услышит правительство. Народ сейчас спит, но он проснется и начнет задавать вопросы правительству: почему в магазинах пустые полки? Пусть оно ответит: мы задавили налогами, люди не могут ездить по таким расценкам", - возмущается Ирина Тафилевич, координатор союза перевозчиков Иркутской области.

Сейчас тариф "Платона" полтора рубля за километр пути. С 15 апреля он должен был вырасти вдвое: до трех рублей шести копеек. Этот налог не единственный. В планах правительства взимать налог за покупку фуры - сразу 65%. При этом автомобиль разрешат ставить исключительно на специализированных стоянках. Штраф за отсутствие тахографа уже 300 тысяч рублей. Деньги, по словам перевозчиков, неподъемные. Работать приходится в минус. Не остается средств на ремонт автотранспорта. Машины приходят в негодность. Бастуют водители по всей стране: Дальний восток, Забайкалье, Урал и даже Северный Кавказ. Те, кто все-таки отправились в рейсы, рискуют попасть под гнев коллег. Автомобили закидывают камнями, прокалывают колеса, водителей избивают.

Председатель Союза перевозчиков Иркутской области рассказал, что радикальные меры он не поддерживает. Считает, надо решать вопрос мирным путем. Есть водители, которые оказались заложниками этой ситуации. Забастовка застала их врасплох. "Полная фура рыбы. Ко всем обращаюсь, советую и требую бастовать. Но ему написал разрешение на то, чтобы он поехал в результате чрезвычайной ситуации. Для меня эта ситуация чрезвычайная, когда может погибнуть 20 тонн продукта", - рассказал Александр Черных, председатель профсоюза автоперевозчиков.

Положительный опыт переговоров есть. Так, в прошлом году тариф на "Платон" по инициативе бастующих снизили наполовину. Вот и сейчас правительство в последний момент отказалось от резкого увеличения сбора. Вместо двукратного повышения чиновники ограничились четвертью. "Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы: на 25% к установленному сегодня тарифу", - сказал Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ.

На этот раз, уверены перевозчики, такое решение их не устроит. По их мнению, налог, который должен идти на ремонт дорог, попросту падает в карман частных предпринимателей. Платежи взимает частная фирма. Водители ставят ультиматум: либо они платят в бюджет страны, либо не платят вовсе.