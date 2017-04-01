Автор: Татьяна Алексеева

Комендантский час для детей теперь действует с 23.00 до 6.00

Опубликовано: 03.04.2017 13:49

Зимой это ограничение в Иркутской области начиналось на час раньше. Среди запрещенных мест улицы, стадионы, парки, транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы, развлекательные заведения, где продают алкоголь.

Если сотрудники полиции обнаружат ребенка без сопровождения взрослых, они должны установить его личность, а затем передать дело в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекут родителей. Штраф составит от 300 до 500 рублей. При этом продолжает работать круглосуточный телефон доверия для детей и подростков - 8 800 2000-122.

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