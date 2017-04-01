Автор: Виктория Малая

Годовалый ребенок скончался после падения из окна третьего этажа

Опубликовано: 03.04.2017 13:44

ЧП произошло в Усолье-Сибирском. По предварительной информации, мать мальчика в момент трагедии была дома. А ребенок якобы сам забрался на подоконник, потерял равновесие и выпал наружу.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы, но спасти его не удалось. Семью ребенка характеризуют как благополучную. Об этом сообщает главное управление МВД региона. В прошлом году в Иркутской области из окон и балконов выпали 8 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Полиция напоминает: вся ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лежит на их родителях и опекунах.