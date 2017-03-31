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Автор:
Марина Беклемишева

Владимир Чернегов отметил 60-летний юбилей

Опубликовано: 31.03.2017 17:28

Изображение Его жизнь похожа на танец. В ней много творчества, искренности, энергии и непредсказуемых поворотов сюжета. Бессменный руководитель ансамбля "Узорочье" отмечает юбилей, мастеру исполнилось 60 лет. О том, что любовь к танцам и песням - это зов крови, и о том, почему все дети талантливы, именитый худрук рассказал программе "Новости".

Когда в класс входит Владимир Михайлович, спины учеников выпрямляются автоматически, а глаза загораются творческим огнем. Владимир Чернегов учит их не просто народному танцу, а народной мудрости, выраженной в движениях и настроении.

Он родился в селе Еловка Тункинского района. Пел и танцевал с самого детства. Правда, мечтал быть военным и даже подал документы в Суворовское, но не набрал баллов. Поступил в селенгинское медучилище, а спустя две недели сбежал. После в Иркутске осваивал профессию электромонтера. Затем учеба в Барнаульском педагогическом техникуме и в институте культуры. Но где бы ни находился Владимир Чернегов, он никогда не переставал танцевать. Активности хватало и на другие творческие занятия. "Я в училище был киномехаником на общественных началах. Показывал фильмы по субботам-воскресеньям, не было же телевизора, и вот показывал. Плохо покажу - а тогда были аппараты трррру, лента слетела, - после кино мне ставят старшаки чилимчики: чик-чик. У меня слезы! Ну не я же виноват!" – вспоминает Владимир Чернегов, директор центра развития творчества детей и юношества "Узорочье".

Эти эмоциональные рассказы и искренность - уже символ "Узорочья". Своим настроением худрук заряжает других. Коллектив при Куйбышевском заводе он возглавил после возвращения из Барнаула. В 89-м предприятие закрыли, и спустя два года "Узорочье" стало самостоятельным ансамблем. За это время через мастера прошли почти две тысячи учеников. И уже созданные благодаря "Узорочью" семьи приводят в ансамбль своих детей.

Денис Афанасьев, ученик центра развития творчества детей и юношества "Узорочье": Этот мужчина в самом расцвете сил, действительно очень задорный. Он передает свою энергетику людям, заставляет жить, сам он очень живой, энергичный.

Владимир Чернегов: Все дети талантливы, только немножко один где-то отстает, где-то опережает. Все дети разные. И вот главная задача - это в каждом ребенке, в каждом раскрыть духовный потенциал. Раскрывая внутренний потенциал, внутреннюю уверенность, он делает чудеса!

Чудеса творит и народный танец, он помогает людям не быть черствыми, впитывать дух и мудрость веков, уверен юбиляр. Сейчас "Узорочье" готовится к большому концерту в музыкальном театре, как и прежде черпая энергию и вдохновение в своем бессменном руководителе.

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