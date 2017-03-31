Автор: Алексей Келэвро

"Иркутск" теперь летает!

Опубликовано: 31.03.2017 17:21

В честь нашего города назвали самолет дальнего следования. Пассажирское судно с надписью "Иркутск" на борту совершает маршруты по всему миру.

Правда, попасть в наш город ему не судьба - слишком большой. Такие крылатые машины не садятся на площадке иркутского аэропорта. "Боинг" рассчитан на 522 пассажира. Красили его в Англии. Практика называть летательные аппараты в честь знаковых городов России весьма распространена среди авиаперевозчиков. Сейчас к полетам готовят судно с надписью "Улан-Удэ".