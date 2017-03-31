Автор: Яна Романова

Лучшие муниципалитеты станут участниками конкурса "На лучшую практику"

Опубликовано: 31.03.2017 17:19

Города и небольшие поселения Иркутской области могут поделиться опытом со всей Россией. Лучшие муниципалитеты будут участвовать в региональном этапе конкурса "На лучшую практику". Победитель получит путевку на участие в этапе федерального уровня.

Номинаций несколько: градостроительство, развитие сферы ЖКХ, экономическая политика. Сегодня об этом на заседании оргкомитета рассказал заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Победители Всероссийского конкурса получат денежные премии.