Лучшие муниципалитеты станут участниками конкурса "На лучшую практику"

По данным ЦБР (2017.03.31)
Выпуск новостей за 30.03.2017 (71.71)
Города и небольшие поселения Иркутской области могут поделиться опытом со всей Россией. Лучшие муниципалитеты будут участвовать в региональном этапе конкурса "На лучшую практику". Победитель получит путевку на участие в этапе федерального уровня.
Номинаций несколько: градостроительство, развитие сферы ЖКХ, экономическая политика. Сегодня об этом на заседании оргкомитета рассказал заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Победители Всероссийского конкурса получат денежные премии.