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Автор:
Екатерина Лыкова

Рособрнадзор должен решить судьбу Иркутского государственного аграрного университета

Опубликовано: 31.03.2017 17:17

Изображение Запретили набор студентов сразу в три вуза страны, в том числе в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского. В сентябре 2016-го комиссия Рособрнадзора проверяла деятельность вуза и сделала несколько замечаний. Их нужно было устранить.

В январе 2017-го документацию университета вновь проверили. У комиссии возникли претензии к содержанию и структуре программы по одной из дисциплин. Также на сайте учебного заведения не было материалов по трудоустройству по некоторым направлениям. Рособрнадзор выписал повторное предписание. "Я считаю, что оснований для того, чтобы продлять запрет на набор в наш вуз нет, поскольку все, что от нас зависело, мы сделали. Программу исправили, сайт дополнили, как говорят в самом Рособрнадзоре, им неважна "тяжесть" содеянного, им важно, чтобы замечаний не было", - сообщил Юрий Вашукевич, врио ректора Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского.

Рособрнадзор в течение месяца рассмотрит повторный отчет вуза. После чего будет принято решение о наборе студентов в новом учебном году.

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