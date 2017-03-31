Автор: Николай Бессонов

Милостыня с риском для жизни

Опубликовано: 31.03.2017 17:13

Горожане все чаще замечают на дорогах Иркутска людей с протянутой рукой. В надежде на подаяние бедные забывают про риск оказаться под колесами машин. Что гонит их на большую дорогу и стоит ли подавать просящему? Ответы на непростые вопросы в специальном репортаже.

Владимир Беляков - человек без определенного места жительства. Но с четко определенным родом деятельности - он попрошайка. Каждый день с риском для жизни выходит на дорогу с пластиковым стаканчиком, чтобы хоть как-то наскрести на существование. Правда, долго так работать безногий инвалид не может. Мешают сотрудники ДПС. Владимир с полицией сталкивается практически ежедневно. За нарушение правил дорожного движения каждый раз получает штраф - 500 рублей. Вот только оплатить его нечем. Да он и не собирается этого делать. У мужчины нет никаких документов. Но есть так называемый работодатель. Ему инвалид отдает все, что удалось собрать за день. А это сотни, а порой и тысячи рублей. Взамен получает ночлег и еду.

- Пенсии нет, жить надо как-то. Документов нет.

- А как случилось, что документов и пенсии лишились?

- Из Казахстана уехал с советским паспортом. Советский паспорт потерял, что-то еще можно было сделать. У меня еще ноги... Если бы не давали, я бы не ползал. Один даст, другой не даст. Некоторые кричат, некоторые дают. По-разному бывает.

Владимир делится: помимо него, на неких цыган работают еще несколько инвалидов. Всех развозят по точкам утром и собирают вечером. Мужчина не раз пытался покончить с рабством, но безуспешно.

- Меня в деревню увозили. Потом приехали за мной опять.

- А кто приехал?

- Да эти же самые.

- Цыгане эти? Забрали назад?

- В деревне чего? Без пенсии не проживешь в деревне.

Наш герой Владимир - маленький винтик в целой теневой структуре, которая пользуется отзывчивостью и, конечно, доверчивостью людей. Мы решили проверить, реально ли заработать, взывая к жалости. На поверку иркутяне оказались не такими доверчивыми. Всего за время съемок удалось собрать 45 рублей. Все эти деньги мы передадим действительно нуждающимся людям.

Но не все попрошайки - чьи-то рабы. Некоторые выходят на паперть от безысходности. Кстати, места возле храмов считаются среди бедных самыми урожайными. Ведь помогать ближнему заложено в основе любой религии.

- Некоторые люди считают, что мы тут стоим и собираем на алкоголь там, не знаю, на что. Но просто жить негде, собираем, чтобы покушать и переночевать где-то. Я вот сама из Бурятии приехала, волею судеб получилось, что у меня у мужа тут умерла дочка. С квартирой такие неприятности получились, мы оказались на улице просто.

- Сколько за день получается, что называется, собрать?

- Мы не можем вам сказать определенную сумму. Тут все зависит от прихожан, от количества. Ну если вот в праздничные дни, вот в такие, допустим, как Вербное воскресенье, потом Пасха - рублей 600-700.

По словам тех, кто ежедневно просит деньги, рука дающего еще не оскудела. Даже несмотря на тяжелое экономическое положение в стране. Ну а история нашего героя Владимира Белякова закончилась благополучно. Теперь ему не придется рисковать жизнью. Работники соцслужбы забрали мужчину в центр помощи обездоленным, пообещали нам помочь восстановить Владимиру документы и оформить пенсию.