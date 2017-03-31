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Автор:
Яна Романова

Детское отделение шелеховской больницы капитально отремонтируют

Опубликовано: 31.03.2017 17:01

Изображение В Шелехове назрел острый медицинский вопрос. Детское отделение районной больницы уже несколько лет в ожидании капитального ремонта. Через месяц его начнут. За восстановление больничного комплекса взялись в 2013-м. Что уже сделано и что предстоит, расскажем далее.

Капитальные ремонты в Шелеховской районной больнице начали в 2013 году. В отделениях терапии и неврологии работы сделали за свой счет, накопили на платных услугах. Травматологию восстановили на деньги федерального бюджета. Сегодня изменения оценивают депутаты Законодательного собрания области.

Здание детского отделения. За почти 60 лет капитального ремонта не было ни разу. В этом году его сделают. На это потребуется 30 млн рублей. Завершить планируют до конца сентября. "После капитального ремонта детского стационара мы запланировали ремонтные работы второго хирургического отделения, которое остро в этом нуждается. Самое главное - организовать работу для детей в плане забора анализов крови, они сейчас идут в общей очереди со всеми, необходимо разделить эти потоки", - сказала Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы.

И еще в этом году в Шелеховской районной больнице, наконец, начнет работу компьютерный томограф. Помещение для его установки уже готово. "Мы больницу курируем с 2013 года, в отличие от министра здравоохранения мы здесь в третий раз. Смотрим, видим изменения, которые происходят. Констатируем: изменения разительные, современным условиям это соответствует, стационар отремонтирован, кроме одного отделения", - отметил Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Речь об офтальмологическом отделении. Его ремонт на очереди. С контрольным визитом депутаты приедут сюда осенью.

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