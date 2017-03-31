Автор: Виктория Малая

Студенты и школьники приняли участие в акции по сбору сосновых шишек

Опубликовано: 31.03.2017 16:50

Особый противопожарный режим из-за аномально теплой весны в этом году установлен на две недели раньше обычного. И сохранение природных лесов сейчас - задача как никогда актуальная. Сегодня в Иркутском районе прошла акция по сбору сосновых шишек, из семян которых в будущем вырастут новые деревья.

С лестницами и ведрами студенты и школьники вышли на охоту за шишками. Шишки выбирают породистые. От специально выращенных для этого деревьев. На участке в семь гектаров растут только сосны. Все остальные растения безжалостно ликвидируют. Хвойным и особый уход: их регулярно подстригают. Деревья получаются невысокие, но широкие.

Перед началом сбора инструктаж . Оказывается, не каждая шишка годится для заготовки семян. Идеальная для сбора шишка ровная, больше трех сантиметров в длину, нераскрытая. Темные и поврежденные насекомыми не годятся.

Сосна начинает плодоносить после 40 лет. Но эти деревья, привитые и устойчивые к изменениям погоды, дают семена уже через 7 лет после высадки. После сбора шишки отправляют на переработку. Это сортировка, извлечение семян, их очистка и просушка. Все заготовки поступают на склад. Сейчас в Иркутской области на хранении около восьми тонн семян сосны обыкновенной. "Весной мы их высеваем или непосредственно в лес, либо мы их высеиваем в питомник, выращиваем там два года, и уже двухлетние сеянцы мы высаживаем в лес", - рассказала Оксана Скопинцева, начальник отдела иркутской лесосеменной станции Центра защиты леса Иркутской области.

Процесс сбора медленный и требует только ручной работы. А выход в итоге небольшой. Например, из тонны шишек получается около десяти килограммов семян. "В течение 15 минут мы уже собрали больше двух ведер. И это уже достаточно. Путь к концу полосы уже завершается. Но мы пойдем еще дальше, конечно. Очень много в этом году урожая", - сказала Велта Озолиня, куратор группы студентов.

За время проведении акции собрали около ста килограммов шишек. Все семена высадят в почву, чтобы через несколько лет из них вырос новый сосновый бор.