Автор: Алексей Келэвро

Крупную партию стеклоомывающей жидкости с метанолом изъяли в Иркутске

Опубликовано: 31.03.2017 16:41

И вновь метанол. Крупную партию стеклоомывающей жидкости с ядовитым веществом обнаружили на одном из складов в Иркутске. Товар разливали и готовили к продаже.

Эти данные подтвердила контрольная закупка. Ее провели сотрудники следственного комитета на одной из автомоек в иркутском микрорайоне Первомайский. Позднее обнаружили цех по розливу химикатов в поселке Марково. Там сотрудники изъяли более двух тысяч бутылок с жидкостью, содержащей опасный метанол. "В ходе обыска было обнаружено оборудование, а также изъята стеклоомывающая жидкость "Снежный барс" и около 800 литров метанола, который является опасным для жизни и здоровья", - сообщил Сергей Тимофеев, следователь СО по Свердловскому району г.Иркутска СУ СК России по Иркутской.

Уголовные дела возбудили в отношении сразу нескольких предпринимателей. Одни готовили стеклоомывающую жидкость с метанолом к продаже, а другие реализовывали продукцию на местах. Сейчас они задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

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