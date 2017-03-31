Автор: Лариса Марковская

Эксплуатировать котельную в Вихоревке будет новая ресурсоснабжающая организация

Опубликовано: 31.03.2017 16:35

Весна, несмотря на грязь и лужи, в радость жителям Вихоревки. К эксплуатации котельной, из-за постоянных поломок которой там замерзали жители, должна приступить новая ресурсоснабжающая организация, причем не дожидаясь окончания отопительного сезона.

Организация "Тепловые сети", которая в текущем отопительном сезоне эксплуатирует котельную, не подготовила объект к зиме. Во время холодов произошли аварийные ситуации. В Вихоревке был введен режим ЧС. "Мы не можем больше испытывать терпение жителей и должны ускорить процесс расторжения соглашения. Параллельно необходимо создать условия для того, чтобы новая ресурсоснабжающая организация приступила к эксплуатации котельной незамедлительно, до завершения отопительного сезона, при этом население не должно снова пострадать, нужно избежать перебоев с подачей тепла в переходный период", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В Вихоревку уже поступил один из двух новых водогрейных котлов. Его приобрели за счет регионального бюджета на Бийском котельном заводе. К установке приступят во второй половине апреля.

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