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Автор:
Альфия Еремеева

Ирина Ежова подвела итоги работы за 2016 год

Опубликовано: 31.03.2017 14:54

Изображение Новые способы пополнения бюджета и изменение устава Иркутска, рассмотрение актуальных вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, благоустройство областного центра. А в целом работа проведена более чем по пятистам вопросам - таковы итоги деятельности депутатов городской думы за 2016 год.

Так, например, новые скверы появились в каждом округе Иркутска: в поселке Жилкино, на улице Станиславского, в микрорайоне Университетский. На особом контроле депутатов реализация программы "Доступная среда". В областном центре стало больше пандусов и поручней для людей с ограниченными возможностями. "Мне кажется, самое главное достижение, что мы достойно провели юбилейный год, 355-летие. Он еще больше объединил депутатов, администрацию города, самих иркутян, общественные движения, благодаря которым город наш стал много лучше, светлее, комфортнее", - сказала Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Одна из серьезных задач на этот год - работа над стратегией развития Иркутска до 2030 года. Это создание рабочих мест, строительство социальных объектов, поддержка малого и среднего предпринимательства. Принять стратегию развития должны до конца 2017 года. Еще одна задача - проект формирования комфортной городской среды. В документе важно отразить пожелания горожан, отметила Ирина Ежова. Депутаты думы Иркутска будут проводить встречи на своих округах, чтобы учесть мнение всех жителей.

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