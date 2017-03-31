виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+2
Сб
ночь
+2/+4
Сб
утро
+2/+4
Сб
день
+11/+13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.3779
Евро/Рубль:
  60.5950

По данным ЦБР (2017.03.31)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 30.03.2017 (71.71)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Ледовую переправу на Ольхон закрыли

Опубликовано: 31.03.2017 14:25

Изображение Ледовая дорога на Байкале больше не действует. Ее закрыли сегодня инспекторы ГИМС. Попасть на остров Ольхон можно будет только на судне на воздушной подушке. Этот транспорт будут использовать вплоть до начала навигации по озеру.

Еще шесть переправ прекратят действовать уже в эти выходные. Контрольный выезд запланирован на пять объектов в Киренском районе и один в Тайшетском. Опасно не только выезжать на машинах, но и выходить на лед. Подтаявший на весеннем солнце, он может не выдержать даже человека. "Это касается и ледовых переходов по маршруту Ангасолка-Слюдянка. На сайте главного управления размещены карты рисков, опасных мест. А вообще, первая переправа у нас закрылась в этом году 14 марта, сообщением Каменка-Свирск. Это соответствует среднемноголетним наблюдениям по закрытию переправ", - сообщил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам по Иркутской области.

А вот реки на севере области вскрываются ото льда раньше, чем обычно. Там уже установилась теплая погода. Средняя температура днем 8-10 градусов выше нуля. Кстати, в этом году в первую очередь перестали работать переправы в Киренском и Усть-Кутском районе. Сейчас в Иркутской области закрыто 27 переправ из 52.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5192840099335 Sec.