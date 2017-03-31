Автор: Альфия Еремеева

Ледовую переправу на Ольхон закрыли

Опубликовано: 31.03.2017 14:25

Ледовая дорога на Байкале больше не действует. Ее закрыли сегодня инспекторы ГИМС. Попасть на остров Ольхон можно будет только на судне на воздушной подушке. Этот транспорт будут использовать вплоть до начала навигации по озеру.

Еще шесть переправ прекратят действовать уже в эти выходные. Контрольный выезд запланирован на пять объектов в Киренском районе и один в Тайшетском. Опасно не только выезжать на машинах, но и выходить на лед. Подтаявший на весеннем солнце, он может не выдержать даже человека. "Это касается и ледовых переходов по маршруту Ангасолка-Слюдянка. На сайте главного управления размещены карты рисков, опасных мест. А вообще, первая переправа у нас закрылась в этом году 14 марта, сообщением Каменка-Свирск. Это соответствует среднемноголетним наблюдениям по закрытию переправ", - сообщил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам по Иркутской области.

А вот реки на севере области вскрываются ото льда раньше, чем обычно. Там уже установилась теплая погода. Средняя температура днем 8-10 градусов выше нуля. Кстати, в этом году в первую очередь перестали работать переправы в Киренском и Усть-Кутском районе. Сейчас в Иркутской области закрыто 27 переправ из 52.