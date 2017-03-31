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Автор:
Внеш. корр.

Ищут родственников участников Великой Отечественной войны

Опубликовано: 31.03.2017 14:21

Изображение Военный комиссариат расскажет о месте захоронения и мемориале, где написаны фамилии бойцов. Разыскивают близких Петра Изотовича Черных, он родился в 1913 году в Иркутске, жил на улице Блинковская. Служил в 154 стрелковой дивизии, погиб в ноябре 1943 года.

Также ищут родственников иркутянина Ивана Васильевича Ямщикова, он родился в 1915 году, жил на Дальневосточной. Мужчина воевал в 381 стрелковой дивизии, его убили в ноябре 1943 года. Вся информация по телефону 22-30-28.

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