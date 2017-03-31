"Иркут" потерпел очередное поражение от "Сахалина"

По данным ЦБР (2017.03.31)
Выпуск новостей за 30.03.2017 (71.71)
Баскетболисты "Иркута" начали уступать в серии 1/4 финала суперлиги-1 с "Сахалином". Третья встреча прошла минувшим вечером в Южно-Сахалинске.
В первой четверти на паркете была вязкая борьба, это очень хорошо показывает счет "+1" в пользу хозяев. Но во второй десятиминутке иркутяне вышли вперед, к большому перерыву 39:44. После "Сахалин" сравнял, к окончанию третьей четверти вышел вперед. "Иркут" пытался вернуться в игру, но все усилия были тщетны. Сегодняшняя встреча может стать решающей. В случае поражения "Иркут" выбывает из борьбы за медали.