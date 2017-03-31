Автор: Клим Куликов

"Иркут" потерпел очередное поражение от "Сахалина"

Опубликовано: 31.03.2017 14:17

Баскетболисты "Иркута" начали уступать в серии 1/4 финала суперлиги-1 с "Сахалином". Третья встреча прошла минувшим вечером в Южно-Сахалинске.

В первой четверти на паркете была вязкая борьба, это очень хорошо показывает счет "+1" в пользу хозяев. Но во второй десятиминутке иркутяне вышли вперед, к большому перерыву 39:44. После "Сахалин" сравнял, к окончанию третьей четверти вышел вперед. "Иркут" пытался вернуться в игру, но все усилия были тщетны. Сегодняшняя встреча может стать решающей. В случае поражения "Иркут" выбывает из борьбы за медали.

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