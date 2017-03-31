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Автор:
Татьяна Алексеева

Два болида пролетели над Иркутском

Опубликовано: 31.03.2017 14:15

Изображение Болидам понравился Иркутск, и они посетили его дважды за неделю. Иркутский астроном Павел Никифоров рассказал, что стал первым свидетелем визита небесных тел. 23 марта в 14 часов 39 минут он ехал по Иркутному мосту и увидел объект, который двигался с юго-запада на северо-восток. Он погас, не долетев до поверхности Земли.

Через соцсети ученые нашли свидетелей, в том числе тех, кто сумел снять небесное тело на видеорегистратор. Всего было 20 очевидцев. Видеозапись передали в международную метеорную организацию для того, чтобы официально зафиксировать явление. Астрономы проанализировали данные и предположили, что космическое тело вторглось в атмосферу Земли между Усолье-Сибирским и Заларями. А 28 марта сотрудники Иркутского планетария во время выездных наблюдений обнаружили еще один болид. "Мы стали свидетелями еще одного болида. Полет проходил из созвездия Льва через созвездие Гидры. И этот болид имел очень короткий трек. То есть он на небольшом участке своей траектории вспыхнул, и полет его окончился вспышкой, не достигнув горизонта", - сказал Павел Никифоров, исполнительный директор Иркутского планетария.

В институте солнечно-земной физики подтвердили данные, там метеор тоже зафиксировали.

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