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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 31.03.2017 18:12

Изображение Баскетболисты "Иркута" сумели сравнять счет в серии в 1/4 финала с "Сахалином", а иркутские бобслеисты успешно выступили на чемпионате России.

"Иркут" смог восстановить равновесие в серии/14 финала с "Сахалином". Сегодня иркутяне играли четвертый матч серии. Игра проходила очень сложно для обеих команд. Первая четверть закончилась "+1" для "Иркута", затем игра была похожа на качели. За 2 секунды до конца Дмитрий Злобин принес победу "Иркуту" - 79:77. И в понедельник в Иркутске во дворце спорта "Труд" состоится пятая решающая игра серии, начало в 19.00.

В Иркутске стартовал чемпионат Сибирского федерального округа по бильярду "Кубок Мэра". На соревнования отправили представителей почти всех крупных регионов Сибири, это почти 50 человек. Игры будут проходить в дисциплине "динамичная пирамида". Победитель Кубка получит рейтинговые очки, чтобы в дальнейшем представлять свой регион на всероссийских этапах. Соревнования будут проходить все предстоящие выходные.

Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на чемпионате России по бобслею и скелетону, который завершился в Сочи. У бобслеистов Приангарья две серебряные и одна бронзовая медали. Экипаж под управлением пилота братчанина Александра Касьянова стал вторым, а в четверках разгоняющий иркутянин Максим Белугин стал обладателем бронзовой медали. Среди женщин в двойках серебряную медаль завоевала Анастасия Кочержова. Экипаж под управлением Александры Родионовой стал вторым.



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