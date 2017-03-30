Автор: Альфия Еремеева

Байкальский детский форум проходит в Приангарье

Опубликовано: 30.03.2017 18:25

Экологический календарь Сибири предложили создать участники Байкальского детского форума. На мероприятие приехали школьники и педагоги из восьми регионов Сибири, а также из Монголии.

В календарь внесут события, направленные на экологическое воспитание. Акции проведут на территории всего Сибирского федерального округа. Идею поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он рассказал: в сентябре состоится Байкальский водный форум, где представят новейшие технологии очистки сточных вод. А пока в регионе решают проблемы прошлых лет. Одна из них - ликвидация отходов БЦБК. "То, чем занимаетесь вы, - это воспитание экологической культуры. Это, наверное, еще более важное дело. Потому что одно дело устранять все предыдущие ошибки, а другое дело их не делать. Не делать так, чтобы после вас кто-то чистил место, где вы живете. Байкал или любое другое место", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Байкальский детский форум проходит в Иркутской области в восьмой раз. Встречу этого года посвятили экологической культуре. Школьники уверены: одно из важнейших дел - лесовосстановление. Кстати, в Приангарье для этих целей уже заготовили около 8 тысяч тонн семян сибирской сосны.

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