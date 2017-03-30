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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутске появилось отделение Международного коммерческого арбитражного суда

Опубликовано: 30.03.2017 17:51

Изображение Третье в России. Отделение Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате страны открыли сегодня в Иркутске. Для региона это знаковое событие. Он становится центром для рассмотрения экономических споров на территории Сибири и Дальнего Востока. Причем с участием не только российских бизнесменов, но и зарубежных партнеров.

В области сейчас делают многое, чтобы улучшить предпринимательский климат. "Мы создали несколько экономических и финансовых институтов, способствующих развитию предпринимательства. Это и фонд микрокредитования субъектов малого и среднего бизнеса, и агентство по привлечению инвестиций, и ряд других институтов. Все это позволит нам значительно оживить предпринимательскую жизнь в Иркутской области", - подчеркнул Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

Иркутск стал третьим городом страны, где открыли отделение Международного коммерческого арбитражного суда. Еще по одному в Уфе и в Ростове-на-Дону.

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