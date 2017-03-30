Автор: Алексей Келэвро

Завершилось первенство страны по тайскому боксу

Опубликовано: 30.03.2017 17:39

Сразу 4 золотых награды привезли домой представительницы тайского бокса. Девушки участвовали в первенстве страны. Турнир проходил в Нижнем Новгороде. Ежегодно, чтобы получить пропуск в сборную России по тайскому боксу, на ринг выходят более 500 спортсменов со всей страны.

Сильно, но аккуратно и изящно. Несмотря на то, что они только вернулись со Всероссийского турнира, уже проводят работу над ошибками. На первенстве страны по тайскому боксу, которое проходило в Нижнем Новгороде, юные спортсменки из Приангарья взяли сразу четыре золотых медали. Вероника Михейчик - победитель соревнований. Говорит, финальный бой стал самым тяжелым в ее спортивной карьере. На ринге ей пришлось сразиться с титулованной спортсменкой, членом сборной страны по тайскому боксу. "Она уже участвовала в первенстве мира и заняла там второе место. Проиграла только тайке. Она выигрывала Россию, было волнительно. Первый раунд я проиграла, второй и третий пыталась всеми силами забрать. И забрала", - рассказала Вероника Михейчик, золотой призер первенства России по тайскому боксу.

Их коллега по спортивному цеху Максим Белоусов, напротив, переоценил свои силы. В этом виде спорта он восьмой год. Соревнования не первые. Несколько раз он уже становился победителем. Однако, сейчас заветный кубок пришлось уступить визави с Северного Кавказа. В итоге бронза. К слову, сборная Дагестана стала лучшей по итогам всех встреч. "Этого дагестанца я недооценил. Лучше бы подготовился, тогда бы выиграл", - поделился Максим Белоусов, бронзовый призер первенства России по тайскому боксу.

Бронзовая медаль досталась и Анастасии Поповой. Спортсменка признается, что в технике она была лучше, двигалась уверенней, но подвели пресловутые прогулы занятий. "Бегали перед тренировками, а я нет. Брата некому было из сада забирать, и бегать не получалось. Не хватило дыхалки", - сказала Анастасия Попова, бронзовый призер первенства России по тайскому боксу.

В любом случае урожайные на золотые медали соревнования открывают новые горизонты для Иркутской школы тайского бокса. Наш регион богат на чемпионов среди мужчин. Вот теперь на ринге именитых соревнований появились и представительницы прекрасного пола. "Появились звездочки, которые за собой тянут других. Появились победители первенства мира, победители Европы, женщины - победители Кубка страны. Девушки смотрят, приходят и занимаются этим видом спорта", - говорит Алексей Долгих, тренер школы тайского бокса "Сибирь".

Сейчас спортсмены готовятся к следующим поединкам. Те, кто получил золото, попали в сборную страны, для них теперь открыты двери на первенство мира по тайскому боксу, которое пройдет летом в Таиланде.