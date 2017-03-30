Автор: Ирина Белогривая

47 домов культуры региона получат по 1 миллиону 600 тысяч рублей

Опубликовано: 30.03.2017 17:32

Деньги целевые и должны пойти на обновление учреждений: на приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, мебели и оргтехники. Такая финансовая помощь стала возможной благодаря федеральному проекту фракции "Единая Россия" "Местный дом культуры" и региональному - "100 модельных домов культуры".

Иркутская область - единственный регион в стране, где действует подобная программа. Поэтому размер материальной помощи получился таким внушительным. Координатор проекта в Приангарье - депутат Государственной Думы Андрей Чернышев. "Проект "Местный дом культуры" важен и уникален, прежде всего, тем, что впервые федеральные деньги направляются в сельские дома культуры, в сельскую местность. Там, где люди это, прежде всего, почувствуют. Это первые шаги, это первый этап. Программа будет работать несколько лет. 47 домов - это очень мало. В Иркутской области 812 подобных домов культуры. И мы будем работать над тем, чтобы такая помощь дошла до каждого дома культуры", - сказал Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы.

Сейчас уже принимают заявки от сельских домов культуры на участие в федеральном проекте следующего года. Чтобы попасть в него, нужно пройти конкурсный отбор.

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