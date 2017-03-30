Автор: Яна Романова

Сберечь дикую природу поможет развитие системы охраняемых территорий

Опубликовано: 30.03.2017 17:29

В Законодательном собрании региона обсудили вопросы в сфере охоты, сохранения ресурсов и среды обитания. Председатель профильного комитета в парламенте Кузьма Алдаров отметил: для Иркутской области проблема актуальная, до 70% угодий в регионе закреплено за охотпользователями.

Численность обитателей сибирской тайги пока беспокойств не вызывает, говорят специалисты. И, тем не менее, вопросами охоты интересуются не только областные, но и федеральные власти. На следующей неделе профильный комитет Государственной Думы проведет парламентские слушания. "У нас есть возможность на федеральный уровень донести наши пожелания и предложения. Мы к 6 апреля подготовим проект резолюции круглого стола и направим его в профильный комитет Госдумы", - сообщил Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.

Также к федеральным депутатам обратятся по вопросу применения ядохимикатов против хищников, в Миприроды России с просьбой увеличить площади охотхозяйств любой формы собственности в Сибирском округе. А областное профильное ведомство рассмотрит возможность увеличения числа заказников регионального значения на территории Иркутской области.

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