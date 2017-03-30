виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+2
Пт
ночь
+3/+5
Пт
утро
+4/+6
Пт
день
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0241
Евро/Рубль:
  61.5347

По данным ЦБР (2017.03.30)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Сберечь дикую природу поможет развитие системы охраняемых территорий

Опубликовано: 30.03.2017 17:29

Изображение В Законодательном собрании региона обсудили вопросы в сфере охоты, сохранения ресурсов и среды обитания. Председатель профильного комитета в парламенте Кузьма Алдаров отметил: для Иркутской области проблема актуальная, до 70% угодий в регионе закреплено за охотпользователями.

Численность обитателей сибирской тайги пока беспокойств не вызывает, говорят специалисты. И, тем не менее, вопросами охоты интересуются не только областные, но и федеральные власти. На следующей неделе профильный комитет Государственной Думы проведет парламентские слушания. "У нас есть возможность на федеральный уровень донести наши пожелания и предложения. Мы к 6 апреля подготовим проект резолюции круглого стола и направим его в профильный комитет Госдумы", - сообщил Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.

Также к федеральным депутатам обратятся по вопросу применения ядохимикатов против хищников, в Миприроды России с просьбой увеличить площади охотхозяйств любой формы собственности в Сибирском округе. А областное профильное ведомство рассмотрит возможность увеличения числа заказников регионального значения на территории Иркутской области.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.1559889316559 Sec.