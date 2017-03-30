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Автор:
Анастасия Байдракова

Митинг против эвтаназии провели зоозащитники в областном центре

Опубликовано: 30.03.2017 17:24

Изображение Нет убийствам бездомных животных! Митинг против эвтаназии провели зоозащитники в центре Иркутска. Согласно постановлению правительства региона, усыплять собаку или кошку можно без заключения ветврача. Правда, только если животное нападает и проявляет агрессию.

Однако зоозащитники уверены: при отлове любой четвероногий защищается. Собаки кусаются, кошки царапаются - это можно расценить как нападение. А значит, такое решение - лазейка для поголовного уничтожения бродячих животных. Кроме того, оно противоречит ряду федеральных законов, а также Конституции России. "В гораздо выше законах прописано, что животное должно содержаться не менее 6 месяцев, потому что оно считается имуществом, и владелец в течение этого времени может предъявить свои права на него. Ну а сейчас получается, что никаких прав предъявить не может, а усыпить можно совершенно без разрешения", - говорит Юлиана Морозова, учредитель зоозащитной общественной организации "Земляне".

Зоозащитники намерены добиваться отмены несправедливого, с их точки зрения, закона. Если нужно, через арбитражный суд. Всего в Иркутске, согласно заявкам на вылов, около 3,5 тысяч бездомных собак. Администрация заключает контракты, по которым животных должны отлавливать, стерилизовать, а месяц спустя отпускать. Численность должна снижаться за счет естественных причин.

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