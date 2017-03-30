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Автор:
Виктория Малая

В Иркутске на борьбу с бездорожьем вышла специализированная техника

Опубликовано: 30.03.2017 17:21

Изображение Сейчас магистрали ремонтирует установка "Шмидт", она выполняет работы только при плюсовых температурах. Метод струйно-инъекционный. Сначала техника продувает яму, а затем заливает смесью битумной эмульсии и щебня. Этот состав машина укатывает специальным катком.

Всю грязную работу осуществляют с помощью пульта и кнопок, на заделку ямы уходит около пяти минут. За день техника способна привести в порядок около ста квадратных метров дорожного полотна. Водить машину и латать дыры может один человек. "В чем отличие от установки БЦМ? Там работают водитель и дополнительно два человека, которые выполняют работы. И производительность быстрее. Мобильнее машины. И качество работ лучше", - отметил Петр Зенченко, главный инженер МУП "Иркутскавтодор".

Пока машина работает только днем. Когда ночные температуры станут плюсовыми, установка перейдет на круглосуточный режим. В ближайшее время ямы ликвидируют на улице Ширямова, Ушаковская, Лермонтова и Байкальская. Всего за сезон нужно успеть привести в порядок 55 тысяч квадратных метров дорог. Кроме "Шмидта", ямы на асфальте сейчас латают так называемые "Бицемы". В Иркутске продолжает действовать служба обращений "Охота на ямы". Сейчас уже отработали около 20% заявок.

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