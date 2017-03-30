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Автор:
Альфия Еремеева

Землям Селиванихи вернули статус садоводств

Опубликовано: 30.03.2017 17:18

Изображение Поправки в правила землепользования и застройки утвердили депутаты думы Иркутска. В поселке Горького на территории города теперь вновь разрешили строить здания высотой до трех этажей и заниматься хозяйственной деятельностью.

В своих домах на законном основании. Теперь жители Селиванихи могут регистрировать свое жилье и оформлять прописку. Проблемы возникли в прошлом году, когда в генеральный план города внесли поправки. Дело в том, что Селиваниху подтапливает в межсезонье и жилая застройка в зоне затопления запрещена. Статус земель изменили. А поселковые жители оказались в тупике. За помощью они обратились к властям. Депутаты думы Иркутска пошли навстречу горожанам: приняли поправки в правила землепользования и застройки. "Нет такой истории на территории города, какого-то авторитарного управления жизнью людей. Обязательно ориентируемся на мнение людей. Если возникают какие-то острые, животрепещущие вопросы, идем, разговариваем с жителями, обсуждаем в публичном пространстве, принимаем решение совместно. Конечно, самое главное - учитывать интересы жителей", - сказала Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Второй вопрос - защита Селиванихи от водной стихии. Местные жители подробно объяснили, где именно топит поселок и прилегающие садоводства. На основе можно будет правильно определить границы зон затопления. "Конечная цель всего этого вопроса - защитить те территории садоводств, где люди живут не одно десятилетие, при следующем затоплении и подтоплении. Соответственно, предусмотреть в генплане мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий: дамба обвалования, дренажные каналы - насколько все это будет возможно", - сообщил Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Изменение правил землепользования и застройки - первый шаг по решению проблемы. Сегодня вечером власти города снова встретятся с жителями Селиванихи, чтобы обсудить дальнейшую судьбу поселка.

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