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Автор:
Татьяна Алексеева

Сотрудники МЧС проводят рейды в населенных пунктах, дачных садоводствах

Опубликовано: 30.03.2017 17:14

Изображение Сезон дачных работ и пожаров в Иркутской области открыт. Владельцы садовых участков начали уборку своих территорий. А значит, в садоводствах жгут сухую траву и прочий мусор. Сотрудники МЧС предупреждают: делать этого нельзя ни в коем случае. С 15 марта в области объявили особый противопожарный режим. Проверки будут ежедневными. В одном из рейдов участвовала съемочная группа программы "Новости".

Все, как на фронте. Сначала разведка с воздуха. Нужно узнать, откуда дым. Источник засекли. Дыма без огня, как известно, не бывает. Вперед выдвигается мобильная группа сотрудников МЧС. Наземная разведка принесла результаты. На садовом участке жгут мусор. Владелец сразу понял: отпираться бессмысленно. Он тут же начал тушить импровизированную свалку. Говорит, не знал, что нельзя поджигать, даже под присмотром. Ему вручили уведомление о привлечении к административной ответственности.

За садоводствами будут следить особенно пристально. Ведь огонь с огородов нередко перекидывается в соседний лес. Опасны и те участки, которые пока не имеют хозяина, зато покрыты валежником и сухостоем. "Не все эти сухостои вывозят. Они бросают обычно это все на территории, чтобы маленько высушить, дать отстояться, чтобы снег сошел. Тем самым создают пожарную нагрузку на своих участках и участках своих соседей", - говорит Андрей Шутов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

В прошлом году патрульные мобильные группы успели пресечь возгорание леса рядом с садовыми участками почти в сотне случаев. Их работу оценили на уровне Сибирского федерального округа на селекторном совещании, посвященном проблеме. "Площади этих пожаров применением патрульно-маневренных, маневренных групп были снижены от 10 до 16 раз", - сообщил Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России.

Такие рейды будут продолжаться долго. Пока не исчезнет опасность лесных пожаров, которые попортили немало нервов сибирякам в прошлом и позапрошлом годах. "Довести до каждого жителя Иркутской области, что каждое загорание на территории Иркутской области имеет фамилию, имя, отчество. Основные мероприятия, которые мы сейчас проводим, - это рейды по населенным пунктам, дачным садоводствам совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Используем современные технологии", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Штраф за костер на участке до 4 тысяч рублей. А может быть и выше, если огонь все-таки перекинется на лес или соседние участки.

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