Автор: Анастасия Байдракова

Открыт прием заявок для участия в костюмированном шествии на День города

Опубликовано: 30.03.2017 14:17

Готовьте костюмы и хорошее настроение. В Иркутске начали принимать заявки для участия в костюмированном шествии на День города. Лучшие команды в этом году будут выбирать в четырех номинациях: "Иркутск – одна большая семья!", "Экология", "Лучшая организация", а также "Самый творческий район".

День города в областном центре традиционно отмечают в первую субботу июня. Шествие пройдет по улице Карла Маркса, колонны стартуют в два часа дня. В прошлом году в празднике участвовали почти 100 команд, численность некоторых достигала 300 человек. Заявки на участие в администрации города принимают до 19 мая.