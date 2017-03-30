виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+2
Пт
ночь
+3/+5
Пт
утро
+4/+6
Пт
день
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0241
Евро/Рубль:
  61.5347

По данным ЦБР (2017.03.30)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Открыт прием заявок для участия в костюмированном шествии на День города

Опубликовано: 30.03.2017 14:17

Изображение Готовьте костюмы и хорошее настроение. В Иркутске начали принимать заявки для участия в костюмированном шествии на День города. Лучшие команды в этом году будут выбирать в четырех номинациях: "Иркутск – одна большая семья!", "Экология", "Лучшая организация", а также "Самый творческий район".

День города в областном центре традиционно отмечают в первую субботу июня. Шествие пройдет по улице Карла Маркса, колонны стартуют в два часа дня. В прошлом году в празднике участвовали почти 100 команд, численность некоторых достигала 300 человек. Заявки на участие в администрации города принимают до 19 мая.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 4.0391721725464 Sec.