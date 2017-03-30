Автор: Клим Куликов

Завершилось первенство страны по рукопашному бою среди допризывной молодежи

Опубликовано: 30.03.2017 14:13

Одно золото, три серебра и две бронзы - это итог поездки иркутских представителей армейского рукопашного боя на первенство страны среди допризывной молодежи. Соревнования проходили в Краснокаменске Московской области. Участвовали почти 500 спортсменов. Всего от Приангарья ездили 22 человека, 13 из них участвовали непосредственно в первенстве, а 9 спортсменов - самые маленькие - соревновались в турнире имени Германа Титова.

Артём Мелкоступов, тренер сборной Иркутской области по армейскому рукопашному бою: Как всегда мы сталкиваемся с психологической проблемой. Весь состав выступал впервые. Соперники, взять туже Московскую область, Саратовскую, они опытнее нас.

Георгий Филиппов, победитель первенства России по армейскому рукопашному бою: В начале боя соперник начал меня обыгрывать. Где-то в середине боя начал я догонять его. В конце боя я оказался сильнейшим, лучшим.

Сборная Иркутской области заняла пятое общекомандное место. Впереди у иркутян тяжелейшие бои на первенстве Приангарья.

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