виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+2
Пт
ночь
+3/+5
Пт
утро
+4/+6
Пт
день
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0241
Евро/Рубль:
  61.5347

По данным ЦБР (2017.03.30)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Завершилось первенство страны по рукопашному бою среди допризывной молодежи

Опубликовано: 30.03.2017 14:13

Изображение Одно золото, три серебра и две бронзы - это итог поездки иркутских представителей армейского рукопашного боя на первенство страны среди допризывной молодежи. Соревнования проходили в Краснокаменске Московской области. Участвовали почти 500 спортсменов. Всего от Приангарья ездили 22 человека, 13 из них участвовали непосредственно в первенстве, а 9 спортсменов - самые маленькие - соревновались в турнире имени Германа Титова.

Артём Мелкоступов, тренер сборной Иркутской области по армейскому рукопашному бою: Как всегда мы сталкиваемся с психологической проблемой. Весь состав выступал впервые. Соперники, взять туже Московскую область, Саратовскую, они опытнее нас.

Георгий Филиппов, победитель первенства России по армейскому рукопашному бою: В начале боя соперник начал меня обыгрывать. Где-то в середине боя начал я догонять его. В конце боя я оказался сильнейшим, лучшим.

Сборная Иркутской области заняла пятое общекомандное место. Впереди у иркутян тяжелейшие бои на первенстве Приангарья.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 3.1772429943085 Sec.