Завершилось первенство страны по рукопашному бою среди допризывной молодежи

По данным ЦБР (2017.03.30)
Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)
Одно золото, три серебра и две бронзы - это итог поездки иркутских представителей армейского рукопашного боя на первенство страны среди допризывной молодежи. Соревнования проходили в Краснокаменске Московской области. Участвовали почти 500 спортсменов. Всего от Приангарья ездили 22 человека, 13 из них участвовали непосредственно в первенстве, а 9 спортсменов - самые маленькие - соревновались в турнире имени Германа Титова.
Артём Мелкоступов, тренер сборной Иркутской области по армейскому рукопашному бою: Как всегда мы сталкиваемся с психологической проблемой. Весь состав выступал впервые. Соперники, взять туже Московскую область, Саратовскую, они опытнее нас.
Георгий Филиппов, победитель первенства России по армейскому рукопашному бою: В начале боя соперник начал меня обыгрывать. Где-то в середине боя начал я догонять его. В конце боя я оказался сильнейшим, лучшим.
Сборная Иркутской области заняла пятое общекомандное место. Впереди у иркутян тяжелейшие бои на первенстве Приангарья.