Автор: Николай Бессонов

Александр Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку по факту избиения школьника

Опубликовано: 30.03.2017 13:31

В дело об избиении школьника в Шелеховском районе Иркутской области вмешался председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отдал поручение провести доследственную проверку после того, как о резонансном происшествии рассказали в эфире программы "Пусть говорят" на федеральном канале.

Первыми данную тему осветили наши корреспонденты. В программе "Новости" мы рассказывали, как три восьмиклассницы заперли сверстника в одном из домов поселка Подкаменная и избивали его в течение трех часов. При этом чтобы не оставлять следов на теле подростка, девочки предусмотрительно обмотали руки полотенцем. А в конце и вовсе заставили жертву целовать их обувь. Теперь следователи проверят условия воспитания детей, оценят действия сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. А также установят, насколько обоснованно одну из девочек-участниц избиения передали из детдома под опеку родственникам.

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