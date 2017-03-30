виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+2
Пт
ночь
+3/+5
Пт
утро
+4/+6
Пт
день
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0241
Евро/Рубль:
  61.5347

По данным ЦБР (2017.03.30)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Дети остались без игровой площадки

Опубликовано: 30.03.2017 13:28

Изображение Где теперь играть детям? Таким вопросом задались жители домов на улице Александра Невского в Иркутске. Там внезапно демонтировали детскую площадку. Кому помешали качели и карусели, узнавала съемочная группа.

Электрическая пила жестоко расправляется с детской горкой. Работники демонтируют лавочки, на талом снегу лежит спортивный инвентарь. Через несколько часов от детской площадки останутся только воспоминания. Никто из прохожих не понимает, что происходит и почему разрушают любимое место отдыха детей. "Я в шоке от того, что вот эту площадку, нашу площадку, я тут неподалеку живу, как-то собираются уничтожить. Почему в шоке, потому что вроде как площадок мало, детей много. Тем более вот рядом детский садик. Насколько я вижу, что из детского садика ребятишек мамы, папы, бабушки, дедушки сразу ведут на эту площадку играть", - говорит Дарья Полякова, житель дома на ул.Александра Невского.

А помешали аттракционы собственнику участка. В 2014 году городская администрация продала заброшенный памятник архитектуры по адресу: Александра Невского, 38 вместе с прилегающей территорией. При этом площадку для игр там установили намного раньше. Она являлась муниципальной собственностью. Новый владелец земли несколько лет просил перенести ее в другое место. Но в итоге решил действовать самостоятельно. В администрации его действия расценили как неправомерные. "Он должен выяснить принадлежность этого имущества, и, соответственно, дальше вести уже разговор. Вплоть до судебных разбирательств в целях освобождения земельного участка. Самостоятельно демонтировать объекты любой собственности личной, государственной, муниципальной он не имеет права. Это превышение полномочий, это самоуправство, которое преследуется по закону Российской Федерации", - сообщил Михаил Малыхин, начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Сейчас на месте, где была площадка, пустынно. Демонтированные конструкции хранятся у фирмы собственника, и администрация может получить их в любой момент. Новые владельцы земли планируют реставрировать здание и для этого освободили территорию. "Без демонтажа игровой площадки провести необходимые работы по реставрации объекта культурного наследия невозможно, так как при производстве работ существует угроза причинения вреда жизни и здоровья людей", - сказала Ольга Артюхова, генеральный директор ООО "Рента".

Перенесут ли качели и карусели в другое место, еще не решили. Ну а детям пока придется поискать новое место для игр.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.2751040458679 Sec.