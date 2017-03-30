Автор: Внеш. корр.

Дети остались без игровой площадки

Опубликовано: 30.03.2017 13:28

Где теперь играть детям? Таким вопросом задались жители домов на улице Александра Невского в Иркутске. Там внезапно демонтировали детскую площадку. Кому помешали качели и карусели, узнавала съемочная группа.

Электрическая пила жестоко расправляется с детской горкой. Работники демонтируют лавочки, на талом снегу лежит спортивный инвентарь. Через несколько часов от детской площадки останутся только воспоминания. Никто из прохожих не понимает, что происходит и почему разрушают любимое место отдыха детей. "Я в шоке от того, что вот эту площадку, нашу площадку, я тут неподалеку живу, как-то собираются уничтожить. Почему в шоке, потому что вроде как площадок мало, детей много. Тем более вот рядом детский садик. Насколько я вижу, что из детского садика ребятишек мамы, папы, бабушки, дедушки сразу ведут на эту площадку играть", - говорит Дарья Полякова, житель дома на ул.Александра Невского.

А помешали аттракционы собственнику участка. В 2014 году городская администрация продала заброшенный памятник архитектуры по адресу: Александра Невского, 38 вместе с прилегающей территорией. При этом площадку для игр там установили намного раньше. Она являлась муниципальной собственностью. Новый владелец земли несколько лет просил перенести ее в другое место. Но в итоге решил действовать самостоятельно. В администрации его действия расценили как неправомерные. "Он должен выяснить принадлежность этого имущества, и, соответственно, дальше вести уже разговор. Вплоть до судебных разбирательств в целях освобождения земельного участка. Самостоятельно демонтировать объекты любой собственности личной, государственной, муниципальной он не имеет права. Это превышение полномочий, это самоуправство, которое преследуется по закону Российской Федерации", - сообщил Михаил Малыхин, начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Сейчас на месте, где была площадка, пустынно. Демонтированные конструкции хранятся у фирмы собственника, и администрация может получить их в любой момент. Новые владельцы земли планируют реставрировать здание и для этого освободили территорию. "Без демонтажа игровой площадки провести необходимые работы по реставрации объекта культурного наследия невозможно, так как при производстве работ существует угроза причинения вреда жизни и здоровья людей", - сказала Ольга Артюхова, генеральный директор ООО "Рента".

Перенесут ли качели и карусели в другое место, еще не решили. Ну а детям пока придется поискать новое место для игр.