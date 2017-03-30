Больше 60 уголовных дел возбудили по фактам мошенничества с маткапиталом

По данным ЦБР (2017.03.30)
Выпуск новостей за 29.03.2017 (58.63)
И это только данные по региону за прошлый год. Специалисты выявили четыре случая перепродажи жилых помещений. Сейчас деньги взыскивают с 70 человек, которые незаконно использовали свои сертификаты.
Любые схемы обналичивания являются неправомерными, пояснили в пенсионном фонде. Владельца в таком случае могут признать соучастником преступления. По каждому заявлению на получение сертификата специалисты пенсионного фонда проводят проверку. В случае недостоверной информации материалы передают в правоохранительные органы.