Автор: Яна Романова

1300 свиней сожгли в зоне карантина африканской чумы в Иркутском районе

Опубликовано: 30.03.2017 13:16

Владельцы 181 подворья подали заявления на компенсации, прием организовали в администрации Хомутово. Основные работы по ликвидации очага инфекции завершили.

Сотрудники силовых структур и ветеринарной службы на восьми постах досмотрели более 4 тысяч автомобилей. Пресекли несколько попыток вывоза свиней и продукции животноводства непромышленной выработки. Для людей африканская чума свиней не опасна. Полное уничтожение поголовья - единственная мера борьбы с заболеванием. В Иркутском районе еще действует режим чрезвычайной ситуации. В радиусе пяти километров от очага объявили карантин.

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