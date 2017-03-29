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Автор:
Лариса Марковская

Мастер-класс по созданию букетов прошел в преддверии праздника Белого цветка

Опубликовано: 29.03.2017 17:50

Изображение Цветочные композиции в светлых тонах. Акция в преддверии праздника Белого цветка состоялась сегодня в Иркутске. Букеты собирали дети с особенностями развития под руководством опытных флористов и с помощью мам. Мастер-класс организовал фонд "Наследие иркутских меценатов" совместно с одной из студий цветов.

Процесс творческий и кропотливый увлек всерьез участников. Для многих это первый совместный букет. "Как только узнала об акции, что будет мастер-класс, мы с удовольствием согласились. Мы любим посещать разные общественные места и участвовать в разных мастер-классах, принимать участие в конкурсах. Мы и рисуем с ней и танцуем, мы люди активные", - рассказали Анна и Вика Тверсковы, участницы мастер-класса.

Праздник Белого цветка проходит в Иркутске второй год подряд. В этот раз акцию поддержали 10 салонов. Часть вырученных средств от продажи именно белых цветов в период с 3 по 26 апреля пойдет на ремонт иркутского центра абилитации "Открытый мир". Помещение под его создание выделило министерство социальной защиты Иркутской области. Помощь там будут получать семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития.

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