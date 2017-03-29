Автор: Ирина Белогривая

Открылась 20-я выставка "Байкалтур"

Опубликовано: 29.03.2017 17:44

Фантастические - так назвал темпы роста туристического потока в Иркутскую область заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев. Сегодня он и руководитель Приангарья Сергей Левченко открывали выставку "Байкалтур". На ней свои услуги и продукты выставили представители 8 регионов России, а также Китая, Южной Кореи и Монголии.

Этнографический, экологический, культурный - туризм на Байкале разный. 20-я юбилейная выставка "Байкалтур" ярко это иллюстрирует. На стендах соседствуют музейные комплексы, отели и гостиницы, развлекательные парки, санатории и курорты. Всего около сотни участников. Каждый показывает свои преимущества. Например, знаменитые здравницы Алтайского края. "Белокуриха" - это курорт со 150-летней историей. Чистый воздух, хвойные леса, термальные источники. О живительной природе Алтая известно многим. "Красота Алтая имеет волшебную оздоровительную силу. Поэтому ждем всех иркутян к нам в гости. Приезжайте на курорт, получайте заряд здоровья и бодрости", - приглашает Сергей Губко, представитель сети санаториев "Курорт Белокуриха".

На выставке не протолкнуться. Участники наперебой расхваливают свои услуги и продукты. А у посетителей в глазах только один вопрос: как успеть все обойти? "У нас встал вопрос отдыха. Мы дачу продали и вот теперь думаем, что делать летом. И вот сюда пришла, чтобы решить вопрос отдыха. Мы хотим отдохнуть летом с внучатами", - сказала Людмила Шеремет, посетитель выставки.

Отдельным блоком на "Байкалтуре" стоят участники из Южной Кореи. Они представляют госпитали и клиники республики. Передовые технологии современной корейской медицины становятся доступнее для иркутян. Осматривая стенды, губернатор Сергей Левченко заметил, что медицинский туризм сегодня все быстрее набирает обороты. На следующий год Корея планирует привезти еще большую делегацию. "Очень хорошо, что здесь встречаются и туристические компании, и транспортники, которые реально показывают, как можно добраться сюда с комфортом. Как, например, проехать по КБЖД, где количество туристов увеличилось, прежде всего, иностранных", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

По туристическому потенциалу в рейтинге прошлого года Приангарью удалось подняться с 36 места на 15. Но, как подчеркнул глава региона, мы должны быть как минимум в первой тройке. Работать есть над чем.