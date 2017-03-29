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Автор:
Анастасия Байдракова

Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлен

Опубликовано: 29.03.2017 17:36

Изображение "Боярышник" по-прежнему под запретом. Непищевые спиртосодержащие жидкости в России все еще нельзя продавать. Табу продлили на три месяца. Ввели ограничение после массового отравления в Иркутске в декабре прошлого года.

Тогда 77 человек погибли, еще около 50 пострадали. Все они пили либо жидкость для ванн "Боярышник", либо контрафактную водку. В продуктах содержался метиловый спирт. Ситуация вызвала масштабный резонанс, на итоговой пресс-конференции о ней говорил президент России Владимир Путин. Запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей ввели сначала на месяц, затем продлили. При этом на легальную торговлю алкоголем ограничение никак не влияет.

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