Автор: Екатерина Лыкова

Храм Двенадцати апостолов строят в Иркутске

Опубликовано: 29.03.2017 17:35

Это будет первая большая церковь в микрорайоне Синюшина гора. Сейчас строители возводят цокольный этаж. А заодно осваивают уникальную и сложную технологию.

Готовят основание под своды цокольного этажа. Часть стен уже заполнили бетоном, но работы у строителей еще много. На нижнем этаже обустроят полноценный храм, он позволит приходу начать жить полноценной жизнью. Там будут проводить службы, крестить. Организуют библиотеку, трапезную и воскресную школу. "Мы видим своды храма, то есть нижний цокольный будет со сводами, там будет когда-нибудь роспись, и сейчас наша задача минимум - залить плиту перекрытия, потом, как Господь даст, можно будет строить весь храм", - говорит отец Алексей, настоятель прихода храма Двенадцати апостолов.

Работы на месте пустыря начали четыре года назад. В эскизе учли особенности рельефа и использовали объем участка в полной мере. Проект похож на храм Елецкой иконы Божией Матери. Купола церкви в русском шатровом стиле будут вровень с многоэтажками вокруг. Еще бы, высота 47 метров. Кстати, храм в честь Двенадцати апостолов - для России редкость. Чтобы приблизить первую службу в новых стенах строители не прекращали работы даже зимой. "Они приобрели навык, они знают эту сложную, уникальную работу, мы боялись их потерять, поэтому оставили их на зиму, чудесным каким-то образом до сих пор они у нас работают, потому что мы не знаем, что у нас будет через месяц, сможем ли платить им зарплату, март у нас закрыт, в апреле, что будет, я не знаю, надеемся на Бога, на помощь добрых людей", - сказал отец Алексей.

В приходе надеются, что в этом году продолжат строительство цокольного этажа, в планах подвести теплосети и сделать водоотведение. Храм в микрорайоне Синюшина гора необходим. В маленькой церкви, которая больше похожа на часовню, все желающие по праздникам не помещаются. А новый храм сможет принять 500 человек.