Автор: Внеш. корр.

Фотоаппараты разных времен собрал иркутский коллекционер

Опубликовано: 29.03.2017 17:24

Инженер из Иркутска Александр Тарановский собрал уникальную коллекцию фотоаппаратов. В домашнем музее техника со всего мира. И есть даже первые приспособления для так популярного сегодня селфи.

"Зениты", "фэды", советские "Фотокоры". Стройными рядами на полках чудеса фотографической техники разных времен. Каждый экземпляр уникален и обладает своей историей.

Александр Тарановский начал собирать коллекцию в начале двухтысячных. Покупал экспонаты у друзей, на аукционах, блошиных рынках. Сейчас у него более 300 фотоаппаратов и аксессуаров к ним. Сначала он планировал собирать только советскую фототехнику. Но постепенно в его копилке появились экземпляры со всего мира. Например, таких деревянных японских аппаратов давно не выпускают, их сохранились единицы. "Я по жизни всегда шел с фотоаппаратом. И всегда мне это нравилось, всегда меня это привлекало. Ну и фотоаппараты сами по себе как механизм тонкий, точный, сложный элегантный, на мой взгляд, меня всегда привлекал", - признался Александр Тарановский, коллекционер.

Некоторые фотоаппараты до сих пор находятся в рабочем состоянии. Кстати, среди них есть прародитель современного селфи - зеркальный таймер для фотоаппарата марки "Фэд". Александр Тарановский мечтает о том, что в Иркутске когда-нибудь появится музей фотоаппаратов, подобный тому, какой создан Ангарске для часов. Тогда бы его коллекцию смогли бы увидеть все.