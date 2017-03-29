Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №9

Опубликовано: 29.03.2017 17:19

О мистическом и сакральном расскажем сегодня в рубрике "235 артефактов". В Иркутском краеведческом музее хранится самая большая в России коллекция шаманских костюмов. Эти старинные экспонаты когда-то принадлежали представителям самой древней в мире религии. Костюмы хранят немало тайн, с ними связаны загадочные истории, а сотрудники музея прикасаются к артефактам только в случае крайней необходимости.

Время оставило отпечаток на этих одеждах, но оно не властно над энергетикой и мистической силой, которую они в себе таят. Этим костюмам почти по два века, у каждого из них своя история. Чаще всего такие одеяния делали из оленьей кожи, но этот, принадлежавший якутскому шаману сшит из кожи теленка. Нагрудник с изображением лебедя говорит о том, что владелец кафтана был белым шаманом, тем, кто во время камлания - особого ритуала - обращается к небесным духам. По преданиям, душа шамана соединялась с душой лебедя и попадала в верхний мир. "На спине кафтана эти вот символические медные пластины, которые изображают вертикально, символизируют мировое древо. По шаманистским представлениям, на вершине этого мирового древа располагаются гнезда, где рождаются и воспитываются души шаманов. Лебедь - тотемная птица. Прародитель, предок якутского шамана или вообще какого-то якутского или бурятского рода", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

В Иркутском краеведческом музее сейчас 15 шаманских костюмов. Но посетителям их показывают лишь раз в несколько лет. И вообще, стараются прикасаться к артефактам как можно реже, соблюдая традиции и проявляя уважение к духам. Однажды на выставке заплетенные ленты и жгуты, которых на кафтанах тысячи, за ночь сами расплелись.

А вот костюм эвенкийского шамана, сделанный из оленьей кожи, можно увидеть в постоянной экспозиции музея - в отделе истории. Его украшают металлические пластины в форме рыб. Считалось, что вода изгоняет злых духов. Но самые заметные детали костюма - это изображения гагар. "Гагара считалась священной птицей у всех северных народов. И когда шаман шел лечить больного, он наклонялся и, как будто клювом, задевал больных для того, чтобы гагара болезнь изгоняла из человека", - рассказала Евгения Королева, научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея.

Кроме костюмов, есть в музее и шаманская атрибутика. Трость - символ силы. Бубны и колотушки. И ангоны - изображения духов. Шаманы считали, что у каждого места, стихии, реки, леса или животного есть свой дух. Их рисовали на ткани, бумаге, вырезали из дерева, шили из шкур животных. Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Следите за проектом "235 артефактов" на сайте музея и в нашей программе.