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Автор:
Анастасия Байдракова

Мужчина напал на женщину на парковке в Иркутске

Опубликовано: 29.03.2017 14:14

Изображение Приехал на работу и оказался в полиции в роли жертвы чужой агрессии. Психологи говорят: весной и осенью опасность внезапно оказаться в центре конфликта сильно возрастает. Как себя вести, чтобы избежать нападения, и как быть, если неадекват тебя все же догнал, расскажем далее.

"Мужчина подбежал ко мне, накричал на меня нецензурной бранью, хлопнул дверью моей машины, отбежал опять на место, подбежал во второй раз, когда я ему опять сказала: не трогайте меня, я вызову полицию, он меня начал трясти за грудки и придушил меня", - рассказала Светлана Войтова. Конфликт разгорелся неожиданно, добавляет Светлана. Девушка припарковала машину недалеко от места работы. Собиралась выходить, складывала вещи. Даже не заметила, что кто-то недоволен тем, как стоит автомобиль, пока дверь не распахнулась и не посыпался поток оскорблений. Мужчину нисколько не смутило, что рядом его трехлетний сын. Атака была стремительной, говорит Светлана, закончилась быстро, но страх остался. "Я поняла, что мы абсолютно не защищены, что на моем месте могла оказаться любая, не знаю, беременная женщина, что мужчина не повел себя как мужчина и как человек. На данный момент я очень боюсь людей, что неадекватные ситуации могут случаться", - сказала Светлана Войтова.

Неадекватные ситуации случаются не так уж редко. То и дело автолюбители на дорогах Иркутска выясняют отношения с помощью травматических пистолетов. Однажды в ход пошли даже шампуры. Ими оскорбленный водитель проткнул радиатор в машине соперника. Нередки и конфликты в общественном транспорте. Месяц назад в Москве одна пассажирка метро покусала другую. Внутренних причин для нападения у агрессора может быть много, говорят психологи. От интоксикации до обострения психического заболевания. И спасаться в случае чего нужно решительно. "Банально, чему учат и очень здорово учат ребятишек всех, - это кричать и убегать. Но крик должен быть. Это должно быть что-то, что выбивает в реальность того человека, который нападает. Он начинает бояться. Либо прислушаться к себе на самом деле и почувствовать, что в этой ситуации стоит сделать. Стоит ли говорить, стоит ли молчать, стоит ли бежать", - объясняет Елена Пастухова, психоаналитический консультант.

Если уйти от столкновения не вышло, остается вызывать полицию и надеяться, что с нарушителем разберется закон. Наказание зависит от тяжести ущерба. "Либо от административного штрафа - от 500 руб. и выше, либо до административного ареста, либо до лишения свободы на срок до двух, допустим, лет. Все в зависимости от статьи, которая инкриминироваться будет", - сообщил Герман Братчиков, замначальника МУ МВД России "Иркутское".

Что касается случая Светланы, ее заявление сейчас в полиции. Экспертиза не признала синяки на шее вредом здоровью. Так что напавший на нее мужчина, скорее всего, заплатит только штраф.

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