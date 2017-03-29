Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 29.03.2017 13:55

Футболисты иркутского "Зенита" готовятся к продолжению сезона, который начнется 23 апреля, а иркутские акробаты выявили лучших среди своих. Подробности в спортивном обзоре.

Иркутский "Зенит" сейчас на сборах в Крымске в Краснодарском крае. Там провели очередной контрольный матч. Иркутяне со счетом 5:1 победили соперника из Оренбурга. У нас отличились Евгений Никусяк (дважды), а также Иван Хлебородов, Микаел Гандилян и Аркадий Бондаренко. Сегодня "Зенит" проведет очередную игру, соперник - подмосковное "Строгино".

Лучших акробатов Иркутской области определили на чемпионате и первенстве региона. 90 спортсменов из Ангарска, Братска, Иркутска и Петропавловска боролись за награды. В возрастной категории 15-16 лет у юношей две золотые медали завоевал Антон Цицарев в прыжках на батуте и двойном мини-трампе. Среди девушек абсолютной чемпионкой соревнований стала Анастасия Кравцова. В возрасте старше 18 лет не было равных иркутянке Анне Черниговой, на ее счету две золотые медали.

Легкоатлеты Приангарья завоевали 20 медалей на чемпионате России среди ветеранов в Москве. Домой спортсмены привезли 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Трехкратными чемпионами России стали Анна Кононенко и Михаил Лях. Анне не было равных в беге на 60 метров с барьерами, в прыжках с шестом и на эстафете 4 по 200 метров. Михаил завоевал золотые медали в беге на 200 метров, в прыжках с шестом и эстафете 4 на 200 метров. Чемпионат собрал почти 500 участников из регионов России. Среди субъектов страны Иркутская область заняла пятое место.