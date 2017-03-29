Автор: Марина Беклемишева

Лесозаготовку в труднодоступных местностях Иркутской области могут прекратить

Опубликовано: 28.03.2017 17:55

Так, закроют те лесопилки, до которых в случае пожара придется добираться более трех часов. Об этом рассказал министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда на совещании с губернатором Сергеем Левченко.

В целом область к пожароопасному сезону готова, отметил глава ведомства. Особый противопожарный режим действует в регионе с середины марта. Затронули и другие темы. Среди них лесовосстановление и борьба с вредителем - сибирским шелкопрядом. В этом году очаги поражения ликвидировать будут с воздуха в Черемховском и Заларинском лесничествах на площади около 20 тысяч гектаров. А в Качугском районе две тысячи гектаров леса обработают с земли. Также в 2017 году Иркутская область первой в стране начала новый проект. "Мы в этом году пилотный регион по чипированию леса. Так что 17-й год для нас будет с точки зрения лесного комплекса очень напряженный", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

На сегодняшний день на учет по маркировке древесины встали почти 700 пунктов приема, переработки и отгрузки леса. До 16 мая владельцы этих точек должны подать в министерство отчеты. А к лету на территории региона введут идентификационные карты, которые будут подтверждать законность заготавливаемой древесины. Документ просто не позволит лесозаготовителю сдать больше леса, чем заявлено в декларации.

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