Автор: Николай Бессонов

Рождаемость в Иркутской области упала до уровня 1992 года

Опубликовано: 28.03.2017 17:52

В 2016-м в регионе появилось 35,5 тысяч детей. Среди новорожденных больше мальчиков. Самая большая рождаемость, по данным Иркутскстата, была 5 лет назад.

В Сибирском федеральном округе по количеству младенцев мы идем на пятом месте, уступая Тыве, Бурятии, Алтаю и Красноярскому краю. За последние 26 лет население в регионе сократилось почти на 400 тысяч и сейчас достигло 2 миллионов 410 тысяч человек. Основными причинами уменьшения населения специалисты называют естественную убыль и миграцию в другие регионы страны.