виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

0
Ср
день
+8/+10
Ср
вечер
+2/+4
Чт
ночь
0/+2

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9364
Евро/Рубль:
  61.8102

По данным ЦБР (2017.03.29)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.03.2017 (58.49)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Рождаемость в Иркутской области упала до уровня 1992 года

Опубликовано: 28.03.2017 17:52

Изображение В 2016-м в регионе появилось 35,5 тысяч детей. Среди новорожденных больше мальчиков. Самая большая рождаемость, по данным Иркутскстата, была 5 лет назад.

В Сибирском федеральном округе по количеству младенцев мы идем на пятом месте, уступая Тыве, Бурятии, Алтаю и Красноярскому краю. За последние 26 лет население в регионе сократилось почти на 400 тысяч и сейчас достигло 2 миллионов 410 тысяч человек. Основными причинами уменьшения населения специалисты называют естественную убыль и миграцию в другие регионы страны.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.5329120159149 Sec.