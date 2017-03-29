Автор: Ирина Белогривая

Реставрацию дома литераторов завершают в Иркутске

Опубликовано: 28.03.2017 17:50

Сейчас восстанавливают фасадную лепнину, работают над интерьером особняка купца Владимира Бревнова. Стены красят в первоначальные цвета. Во время работ сделали немало интересных открытий.

"Сняли 12 слоев, насчитали, известковых. Это набел был, ну, с палец, грубо говоря. Потихоньку слои расчистили. Позвали архитектора. Посмотрели, какой был слой. И слой третий-четвертый - это была вот такая роспись", - рассказывает Галина Сопот, реставратор.

Ветхий снаружи внутри дом хорошо сохранился. Лепной декор. Резные двери. Полы в особняке Бревнова паркетные. Уникальные. Из 18 пород деревьев. Реставраторы рассказывают, что в свое время для полов выбирали самое дорогое и качественное покрытие, которое прослужит на века.

Особняк купца Бревнова знаменит еще и одним своим помещением. Это будуар Клавдии Бревновой. В нем уникальный потолок. Он деревянный, подшивной. Выполнен из дуба. Он пока нереставрирован. Работы по нему еще только предстоят. До сих пор ему нет аналогов в Иркутске. В свое время будуар Клавдии Александровны значительно превосходил будуары других знатных иркутянок по своему интерьерному решению.

Работы на объекте ведут уже второй год. За это время усилили фундамент и несущие стены, отреставрировали чердак, поменяли кровлю. Снаружи до уровня второго этажа установили металлические фермы. На них воссоздадут утраченную открытую галерею. В сохранившемся первоначальном архитектурном плане здания она есть. Металл обошьют деревом, соорудят ограждение. Всего на реставрацию особняка Бревновых выделили 56 миллионов рублей. Из них почти половину освоят в этом году. "Здесь ряд технических решений, которые нам позволят приспособить здание под современные условия. Здесь будет по-новому подключено и водоснабжение, и электричество. Потому что потребности мощности увеличатся. И это все потребует дополнительных работ", - сказал Евгений Корниенко, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Завершить все работы планируют в сентябре. Хотят успеть к празднованию 80-летия Иркутской области.