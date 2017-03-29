Автор: Яна Романова

Госинспекторы "Заповедного Прибайкалья" спасли косулю

Опубликовано: 28.03.2017 17:34

Как косуля на льду. Дикая коза убегала от хищников и оказалась в заложницах Байкала. Животное на льду увидели госинспекторы "Заповедного Прибайкалья" почти в километре от берега между мысами Нижние и Средние Хомуты.

Годовалая самка лежала и самостоятельно не могла вернуться на сушу. Сотрудники опергруппы отправились к животному пешком. Ее пронесли до машины через трещины, а затем перевезли на берег и отпустили. У косули от долгого лежания на льду затекли ноги, но она не пострадала. На земле почувствовала себя уверенно и быстро скрылась в лесу.

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