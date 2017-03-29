Автор: Лариса Марковская

Штендеры для участия в шествии "Бессмертного полка" можно изготовить в библиотеке им.Молчанова-Сибирского

Опубликовано: 28.03.2017 17:31

Масштаб акции растет с каждым годом. В 2016 году в ней участвовали 44 страны и 450 городов. В Иркутске по центральным улицам с портретами родных прошли около 42 тысяч человек.

На штендерах люди размещают портреты своих близких, которые сражались за Родину. В "Молчановке" можно бесплатно отсканировать фотографию, а специалисты распечатают, заламинируют и закрепят ее на пластиковой основе. Заявки на изготовление принимают уже сейчас, ежедневно с 9.00 до 20.00.