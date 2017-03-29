Автор: Татьяна Алексеева

В областном центре в этом году благоустроят 200 дворов

Опубликовано: 28.03.2017 17:29

Иркутяне сами будут решать, как делать благоустройство в городских дворах. В этом году в областном центре приведут в порядок 200 территорий. Планируют предварительно обсудить с жителями дизайн площадок, их особенности.

Кому-то нужны парковочные места, кому-то детские площадки, а кому-то места для выгула собак. Все эти пожелания учтут. Дворы начнут обустраивать в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" буквально в ближайшие недели. Мэр Дмитрий Бердников уточнил, что эту работу нужно начать оперативно. "Времени у нас с вами практически нет. Живем мы в Сибири, и строительный сезон, сезон благоустройства минимальный, короткий. Мы уже с вами практически входим в него", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Этой весной на бульваре Гагарина и острове Юность специально для трансляций матчей чемпионата мира по футболу оборудуют фан-зону. Помимо этого, обустроят острова Юность и Конный, пляж Якоби, сквер Вампилова. Полный список работ на сайте администрации Иркутска. Тем временем горожане могут направить заявки по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с 31 марта по 14 апреля по адресу edinrosirkutsk@yandex.ru.

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