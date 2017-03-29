Автор: Яна Романова

В Приангарье начали программу по восстановлению школ и детсадов

Опубликовано: 28.03.2017 17:25

Капитальные ремонты и только комплексный подход. В Иркутской области начали программу по восстановлению школ и детских садов. Причем, речь не только об отделочных работах. Завершать капитальный ремонт будут полной заменой всего оборудования, в том числе технологического для пищеблоков. Проект уже в действии в селе Подымахино Усть-Кутского района.

15 лет в селе Подымахино не было детского сада. А необходимость острая. Есть школа, по изначальному проекту на 300 с лишним учеников. Этот год для нее юбилейный, в октябре отметит 125 лет. Подарок - открытие при образовательном учреждении детского сада. Для дошколят переоборудовали одно крыло здания школы. "Связываем большие надежды с детским садом. Ведь это плюс образования, а мы воспитываем патриотов", - говорит Людмила Мантахаева, директор школы с.Подымахино.

Воспитателей уже набрали. В ближайшее время детский сад примет детей. А пока новые помещения осматривает спикер Законодательного собрания Сергей Брилка. Ему рассказывают: наконец, закроют очередь в дошкольные учреждения. На месте обсуждают ближайшие планы: ориентируясь на новое здание детского сада, капитальный ремонт нужен школе. "Мы сегодня в Иркутской области начали программу капитального ремонта школ, детских садов. Он должен продлевать жизнь зданию минимум на 50 лет. Сегодня современные технологии и материалы позволяют это сделать. И капитальный ремонт должен заканчиваться полной сменой оборудования", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Перспективы в Подымахино есть, уверен Сергей Брилка, село нужно поднимать и развивать. Депутаты помогут. В ближайшие пять лет планируют построить фельдшерский пункт, спортивный школьный корт и заасфальтировать дорогу до села.